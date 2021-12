Morte David Rossi, il legale della famiglia: “Il pm chiese a un carabiniere di non indagare sui festini gay” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si fa sempre più torbido il caso sulla Morte di David Rossi: secondo Il Giornale, l’ex comandante dei carabinieri di una stazione del Senese avrebbe ammesso che il pm Nicola Marini, responsabile dell’inchiesta, gli chiese espressamente di non indagare sui festini gay. Una rivelazione clamorosa, che farebbe il paio con quanto asserito nei giorni scorsi anche dalla vedova del manager volato da una finestra della banca senese il 6 marzo del 2013. La donna ha insistito anche nell’intervista a Le Iene che la pista dei festini gay potrebbe portare alla verità. In questo contesto, secondo l’avvocato Carmelo Miceli, legale di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, e della figlia Carolina ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si fa sempre più torbido il caso sulladi: secondo Il Giornale, l’ex comandante dei carabinieri di una stazione del Senese avrebbe ammesso che il pm Nicola Marini, responsabile dell’inchiesta, gliespressamente di nonsuigay. Una rivelazione clamorosa, che farebbe il paio con quanto asserito nei giorni scorsi anche dalla vedova del manager volato da una finestrabanca senese il 6 marzo del 2013. La donna ha insistito anche nell’intervista a Le Iene che la pista deigay potrebbe portare alla verità. In questo contesto, secondo l’avvocato Carmelo Miceli,di Antonella Tognazzi, moglie di, efiglia Carolina ...

