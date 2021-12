Montesarchio | sono 120 i positivi al Coronavirus

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il Comune dicomunica che nelle ultime ore il dato deiè salito a 120 unità. “Comunichiamo, inoltre, – si legge in una nota – che come comunicato dalla direzione generale Asl, i dati ufficiali saranno desunti direttamente dai Comuni dalla piattaforma regionale “Sinfonia”, per velocizzare gli adempimenti amministrativi in un momento di elevatissimo numero di: operazione, questa, che il Comune distava già facendo, elaborando i dati ufficiali della piattaforma regionale, divulgandoli attraverso i propri canali (elaborazione che chiaramente riassume i numeri ufficiali, essendo impossibile divulgare i contenuti della piattaforma Sinfonia, che comporterebbe una enorme violazione della privacy). Si invita, ...

anteprima24.it

Dichiarazione sindaco Damiano: '62 i cittadini di attualmente positivi, di questi nessuno per fortuna è tra i ricoverati al San Pio o in altre strutture ospedaliere. Invitiamo, visto l'aumento dei casi, a tenere ...' Scrive l'ufficio stampa dell'ente locale: Comunichiamo che in queste ore il dato dei positivi è salito a 120 unità in città. Comunichiamo, inoltre, che come comunicato dalla direzione generale Asl, i ...