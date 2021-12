Monopattini | aumentano gli incidenti | Lombardia presenterà proposta di legge

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini aumentano

Il Notiziario

...più salate le multe per chi occupa senza averne diritto gli spazi a lori riservati edi ... Uso deiTema caldo e molto recente i cui interventi potrebbero non essere definitivi. Il ...C'è stato il mitologico bonus, varato dal governo Conte insieme alle agevolazioni per le vacanze e per gli occhiali da ... le richieste di aiutodel 39 per cento. Ma in molti non ...Boom di incidenti stradali in Puglia, 97 morti in 6 mesi. I feriti col monopattino sono 64 - Leggi le ultime notizie della città di Bari e Guarda le repliche di Telebari su www.telebari.it ...“Quando a fine 2021 ti accorgi di aver speso di più rispetto a quanto avevi previsto è normale che, analizzando i bilanci di previsione del 2021 e del 2022, per il prossimo anno le cifre siano state a ...