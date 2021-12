Monitoraggio Gimbe: mezza Italia con più di 500 casi ogni centomila abitanti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oltre l’80% dei nuovi casi di Covid-19, crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e incremento del 13% di persone in terapia intensiva. Questi sono i risultati del Monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Aumentano anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024, con una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7 giorni precedenti(+16%). «Da 2 mesi e mezzo – spiega il presidente Nino Cartabellotta – si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi». Nella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi da Sars-Cov-2 in tutte le regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano e si va dal 9,6% del Friuli-Venezia Giulia ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oltre l’80% dei nuovidi Covid-19, crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e incremento del 13% di persone in terapia intensiva. Questi sono i risultati delsettimanale della fondazione. Aumentano anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024, con una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7 giorni precedenti(+16%). «Da 2 mesi e mezzo – spiega il presidente Nino Cartabellotta – si rileva un aumento dei nuovi, che nell’ultima settimana ha subìto un’impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi». Nella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi da Sars-Cov-2 in tutte le regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano e si va dal 9,6% del Friuli-Venezia Giulia ...

