Monica, la morte che sconvolge Avezzano. "Fatemi tornare a casa per Natale", poi la tragedia. Cos'aveva scoperto la Tac (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutta una comunità sgomenta per la morte di Monica Piccinini, deceduta a 47 anni per un malore improvviso. La donna, mamma di due figli, un maschio e una femmina adolescenti, era nata a Santa Restituta, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, ma da tempo viveva e lavorava come parrucchiera ad Avezzano. Lunedì scorso è stata stroncata da un malore e ora sul suo corpo sarà eseguita l'autopsia. Il sospetto è che sia stato sottovalutato un altro malore che l'aveva colpita prima di Natale. Monica aveva chiesto ai medici di poter tornare a casa per festeggiare in famiglia il 25 dicembre. Era stata accontentata, ma poche ore dopo è avvenuta la tragedia. La parrucchiera si era sentita male prima di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutta una comunità sgomenta per ladiPiccinini, deceduta a 47 anni per un malore improvviso. La donna, mamma di due figli, un maschio e una femmina adolescenti, era nata a Santa Restituta, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, ma da tempo viveva e lavorava come parrucchiera ad. Lunedì scorso è stata stroncata da un malore e ora sul suo corpo sarà eseguita l'autopsia. Il sospetto è che sia stato sottovalutato un altro malore che l'colpita prima dichiesto ai medici di poterper festeggiare in famiglia il 25 dicembre. Era stata accontentata, ma poche ore dopo è avvenuta la. La parrucchiera si era sentita male prima di ...

Advertising

maj_monica : @antondepierro L’unica salute mentale di cui ti devi preoccupare È LA TUA perché se arrivi ad augurare la morte a c… - Agricolturabio1 : RT @sardum: @deyvsaster Innaffiato tutto con del cannonau o del Monica, la morte sua! - sardum : @deyvsaster Innaffiato tutto con del cannonau o del Monica, la morte sua! - subba_monica : Anche in CH si parla di persone che sono morte di cv negando fino all'ultimo l'esistenza del cv. Titolo sobrio e tranquillizzante. - iseethewater : RT @bvrealis: “mi devi dare una cosa…. un bacio” so true monica beIIucci anche io rischierei la morte per limonare keanu reeves -