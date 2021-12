Moby Prince | la strage e gli esplosivi a bordo Per la svolta in tribunale ci sono voluti 30 anni

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Trent'. Ci(esattamente) trent'per riaprire il caso dellae, in sostanza, tornare a uno dei punti di partenza. La procura di Firenze vuole far luce sulla tragedia del traghetto della Navarmar avvampato in un incidendo nella rada del porto di Livorno il 10 aprile del 1991. Un processo infinito, due gradi di giudizio, una commissione parlamentare d'inchiesta: siamo ancora qui, tre decenni dopo, a chiederci cosa sia successo, ad aspettare gli esiti di una perizia (altri novanta giorni) affidata a tre esperti di. Adolfo Gregori, comandante della sezione Chimica dei Ris di Roma; GiBresciani, ingegnere "sta" e Danilo Coppe, che ha lavorato anche sulladi ...

Advertising

1987Lanzillotti : Moby Prince, una nuova perizia stabilirà se a bordo c’erano esplosivi: un team di esperti analizzerà 25 buste di re… - AaronPettinari : Moby Prince: Dda apre inchiesta su possibile coinvolgimento criminalità - antimafia2000 : Moby Prince: Dda apre inchiesta su possibile coinvolgimento criminalità - tribuna_treviso : Nuovo incarico di prestigio per il professionista trevigiano, che è stato consulente della magistratura anche per l… - libellula58 : Moby Prince, una nuova perizia stabilirà se a bordo c’erano esplosivi: un team di esperti analizzerà 25 buste di re… -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince

Verificare l'eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata nel disastro della, il traghetto andato a fuoco oltre 30 anni fa, il 10 aprile del 1991, dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Questo, secondo quanto appreso, lo ...... mentre transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna; per il disastro del traghettonel porto di Livorno del 10 aprile 1991. Oltre che difensore di terroristi di ...Personalità complessa, uomo a volte dai modi spicci, Nino Filastò era un signore profondamente eclettico e un vero e proprio principe del foro. Negli ultimi anni l’Italia l’aveva conosciuto perché ave ...“Sulla nave c’era dell’esplosivo”. Questa l’esplosiva – è il caso di dirlo – dichiarazione di un ex agente dei servizi segreti che solo pochi giorni fa, il 21 dicembre, ha testimoniato davanti alla Co ...