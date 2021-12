Miriana Trevisan prima del lutto: “Aveva fatto una richiesta al GF Vip” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Miriana Trevisan colpita da un grave e improvviso lutto al GF Vip 6. Sono ore di grande dolore per la showgirl, che pochi giorni fa ha dovuto a malincuore salutare Biagio D’Anelli. Proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo, lui ha dovuto lasciare la Casa perché eliminato al televoto. E così Miriana Trevisan si è ritrovata da sola nella Casa a riflettere molto sul suo rapporto con l’ormai ex concorrente. Poi, nelle scorse ore, la dolorosa notizia. La ex di Pago è stata messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante e così ha appreso della scomparsa di un suo caro zio. Miriana Trevisan, cosa è successo prima del lutto Tra le lacrime, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)colpita da un grave e improvvisoal GF Vip 6. Sono ore di grande dolore per la showgirl, che pochi giorni fa ha dovuto a malincuore salutare Biagio D’Anelli. Proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo, lui ha dovuto lasciare la Casa perché eliminato al televoto. E cosìsi è ritrovata da sola nella Casa a riflettere molto sul suo rapporto con l’ormai ex concorrente. Poi, nelle scorse ore, la dolorosa notizia. La ex di Pago è stata messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante e così ha appreso della scomparsa di un suo caro zio., cosa è successodelTra le lacrime, ...

