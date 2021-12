Miriana Trevisan informata dagli autori del GfVip: lutto tremendo in famiglia. Sconvolta, crolla travolta dal dolore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per Miriana Trevisan, la storica ex ragazza di Non è la Rai, sono momenti difficilissimi. E' morto suo zio, la notizia arriva direttamente dagli autori del reality di Canale5. Miriana viene chiamata in Confessionale per parlare con i familiari. La soubrette ha poi raccontato tutto agli altri concorrenti quando è riapparsa in giardino. L'ex moglie di Pago - che potrebbe partire per L'Isola dei famosi - è scoppiata a piangere. Si tratta, sicuramente, di una notizia che l'ha profondamente Sconvolta. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo. Quest'anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest'estate e adesso mio zio”, ha confessato Miriana. Nella casa, con i Vipponi, si è praticamente aperta raccontando le difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per, la storica ex ragazza di Non è la Rai, sono momenti difficilissimi. E' morto suo zio, la notizia arriva direttamentedel reality di Canale5.viene chiamata in Confessionale per parlare con i familiari. La soubrette ha poi raccontato tutto agli altri concorrenti quando è riapparsa in giardino. L'ex moglie di Pago - che potrebbe partire per L'Isola dei famosi - è scoppiata a piangere. Si tratta, sicuramente, di una notizia che l'ha profondamente. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo. Quest'anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest'estate e adesso mio zio”, ha confessato. Nella casa, con i Vipponi, si è praticamente aperta raccontando le difficoltà ...

