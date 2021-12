Miriana sbotta con Nathaly | Non mi sono fatta nessun film!

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Indipendentemente dai pregiudizi degli altri,Trevisan è sicuro delle buone intenzioni di Biagio D'Anelli e di ciò che sta accadendo tra loro. L'eliminazione di Biagio ha rattristato molto, che da quando se ne è andato ha riflettuto sulla loro relazione. Ieri pomeriggio, a cercato in tutti i modi di tenersi impegnata per far passare il malumore e la nostalgia dell'uomo che l'ha tanto colpita: è stato un duro colpo per la ballerina, vederlo eliminare dal televoto proprio quando la loro relazione ha raggiunto una svolta. La coppia ha stabilito una sintonia che andava ben oltre l'amicizia: "Ci siamo baciati, ci siamo amati… ci siamo dichiarati. Il bacio che ci siamo scambiati sotto le coperte aveva una profondità e un'intensità che andava oltre il semplice contatto fisico - continuaparlando con Manuel - Ci ...

