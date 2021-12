Milleproroghe, fino al 31 marzo ok al ritorno in attività dei medici in pensione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il provvedimento sarà a breve pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Saltano invece dal decreto Milleproroghe le ... Leggi su lastampa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il provvedimento sarà a breve pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Saltano invece dal decretole ...

Advertising

QuotidianoEnerg : Milleproroghe alla Camera, Interconnector avanti fino al 2026 - KSaady : RT @CislNazionale: #Milleproroghe, #LuigiSbarra: Governo estenda cassa Covid almeno fino a marzo ?? - PivaEdoardo : RT @LaStampa: Milleproroghe, ok al ritorno dei medici in pensione fino al 31 marzo - il_piccolo : Milleproroghe, ok al ritorno dei medici in pensione fino al 31 marzo - messveneto : Milleproroghe, ok al ritorno dei medici in pensione fino al 31 marzo: Concesso un anno in più di tempo per le assun… -