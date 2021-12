Milan | Tonali sempre più centrale | Pioli si affida a lui | News

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport si sofferma su Sandro, centrocampista delche sarà ancora più importante in questo periodo

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tonali

...finite le vacanze per il. La squadra di Pioli, reduce dal successo contro l'Empoli, è tornata a lavorare a Milanello, dopo due giorni di allenamenti da remoto. Pioli © LaPresseSandroe ...alla ripresa della Serie A dovrà prestare molta attenzione: Pioli lo 'catechizzerà' a dovere. Ilè tra le squadre che a gennaio perderanno giocatori importanti. Nello specifico Ismael ...Il Milan è tornato a lavorare, in vista della sfida contro la Roma del 6 gennaio: Pioli recupera una pedina importante ...Tonali perno centrale del centrocampo con Kessie e Bennacer in Coppa d'Africa. Ma Pioli ha un aspetto che lo potrebbe preoccupare un po'.