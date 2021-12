Milan, si torna al lavoro in vista della Roma. A Milanello presenti anche Maldini e Massara (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Milan torna al lavoro a Milanello in vista del match della ventesima giornata di Serie A 2021/2022 contro la Roma, in programma il prossimo 6 gennaio all’Olimpico. La squadra si è ritrovata per pranzo dopo i due giorni di lavoro svolti attraverso zoom; presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. I rossoneri hanno effettuato attivazione muscolare in palestra e riscaldamento con torelli a tema sul campo rialzato. Successivamente il gruppo è stato suddiviso in due parti che si sono alternate in una serie di esercitazioni suforza, lavoro aerobico e tecnico. In conclusione la classica partitella. Domani è previsto un allenamento mattutin. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilalello indel matchventesima giornata di Serie A 2021/2022 contro la, in programma il prossimo 6 gennaio all’Olimpico. La squadra si è ritrovata per pranzo dopo i due giorni disvolti attraverso zoom;Paoloe Frederic. I rossoneri hanno effettuato attivazione muscolare in palestra e riscaldamento con torelli a tema sul campo rialzato. Successivamente il gruppo è stato suddiviso in due parti che si sono alternate in una serie di esercitazioni suforza,aerobico e tecnico. In conclusione la classica partitella. Domani è previsto un allenamento mattutin. SportFace.

