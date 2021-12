Milan, richiesta shock per Pobega. Kessie, ecco un possibile sostituto (Di giovedì 30 dicembre 2021) ecco le notizie più importanti della mattina del 30 dicembre 2021: in primo piano, come sempre, il calciomercato. Si cerca un difensore Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021)le notizie più importanti della mattina del 30 dicembre 2021: in primo piano, come sempre, il calciomercato. Si cerca un difensore

Ultime Notizie dalla rete : Milan richiesta Borsa: Notorious Pictures +7,12% dopo contratto licenza da 1,7 mln Notorious Pictures, societa' quotata su Euronext Growth Milan, mette a segno una delle migliori performance del mercato dedicato alle Pmi e di tutta Piazza ... 'La richiesta di contenuti filmici e la ...

Milan, via libera per il difensore: colpo da 13 milioni I nomi accostati al Milan, in questi ultimi giorni, sono davvero tantissimi. La sensazione è che ... Allo stesso tempo è il profilo più complicato da raggiungere vista la richiesta di ben 30 milioni di ...

Milan, richiesta shock per Pobega. Kessie, ecco un possibile sostituto Pianeta Milan Milan, difensore a parametro zero | Derby con l’Inter Milan e Inter potrebbero dare vita a un derby di calciomercato per un difensore centrale che si libererà a parametro zero: Luiz Felipe.

Milan, via libera per il difensore: colpo da 13 milioni Occasione dal Belgio per il Milan: il prezzo del difensore non è elevato. Può davvero essere lui il sostituto di Simon Kjaer. Le ultime ...

