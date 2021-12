Milan, per il nuovo difensore c’è un ostacolo: i dettagli! (Di giovedì 30 dicembre 2021) I rossoneri hanno urgente bisogno di un rinforzo in difesa per sopperire all’infortunio di Kjaer, diversi i profili presi in considerazione, tra cui anche Becao dell’Udinese. Il mercato invernale del Milan però è vincolato al rinnovo di Alessio Romagnoli. Romagnoli Milan Rinnovo Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Milan è in attesa di sapere la risposta di Alessio Romagnoli all’offerta di rinnovo fissato a 3 milioni più bonus, oltre i quali la società non ha intenzione di spingersi. Se il difensore non dovesse rinnovare, a fine anno potrebbe trasferirsi a parametro zero. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) I rossoneri hanno urgente bisogno di un rinforzo in difesa per sopperire all’infortunio di Kjaer, diversi i profili presi in considerazione, tra cui anche Becao dell’Udinese. Il mercato invernale delperò è vincolato al rinnovo di Alessio Romagnoli. RomagnoliRinnovo Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, ilè in attesa di sapere la risposta di Alessio Romagnoli all’offerta di rinnovo fissato a 3 milioni più bonus, oltre i quali la società non ha intenzione di spingersi. Se ilnon dovesse rinnovare, a fine anno potrebbe trasferirsi a parametro zero. Ilaria Pacilio

