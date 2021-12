Milan, ecco la buona notizia: Calabria è recuperato. Ibra, Leao e Rebic da valutare (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la due giorni di lavoro su Zoom, ognuno dalle proprie località di vacanza, il Milan è tornato ad allenarsi in presenza a Milanello. Ritrovo oggi per pranzo, quindi tutti in campo nel primo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la due giorni di lavoro su Zoom, ognuno dalle proprie località di vacanza, ilè tornato ad allenarsi in presenza aello. Ritrovo oggi per pranzo, quindi tutti in campo nel primo ...

