Milan, Diallo obiettivo concreto: si tratta col PSG (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Milan, come tutti sanno, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Simon Kjaer fino alla fine della stagione. Il danese infatti, resterà fermo ai box ancora per parecchi mesi. Nel mirino dei Rossoneri a tal proposito è finito da qualche giorno Abdou Diallo, classe ’96, senegalese con passaporto francese, attualmente al Paris Saint-Germain di Pochettino. Il Milan sta ovviamente continuando a valutare diversi profili (tra questi ci sono Botman del Lille, Lucumi del Genk e Szalai del Fenerbahçe), ma quella per Diallo attualmente sembra la pista più concreta. Il PSG da parte sua ha bisogno di vendere e avrebbe già aperto alla cessione del giocatore: richiesta di circa 25 milioni, che però ad ora non è la strada privilegiata dal club rossonero. Il prestito infatti sarebbe la strada prediletta da Maldini e ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, come tutti sanno, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Simon Kjaer fino alla fine della stagione. Il danese infatti, resterà fermo ai box ancora per parecchi mesi. Nel mirino dei Rossoneri a tal proposito è finito da qualche giorno Abdou, classe ’96, senegalese con passaporto francese, attualmente al Paris Saint-Germain di Pochettino. Ilsta ovviamente continuando a valutare diversi profili (tra questi ci sono Botman del Lille, Lucumi del Genk e Szalai del Fenerbahçe), ma quella perattualmente sembra la pista più concreta. Il PSG da parte sua ha bisogno di vendere e avrebbe già aperto alla cessione del giocatore: richiesta di circa 25 milioni, che però ad ora non è la strada privilegiata dal club rossonero. Il prestito infatti sarebbe la strada prediletta da Maldini e ...

