Mike Tyson lascia la sua ex | il motivo è clamoroso e c' entra un piccione!

Advertising

bicchio56 : @11Giuliano @a_meluzzi Ancora sto pugile suonato? Ma chi pensa di essere il Mike Tyson bianco? Ha anche il cognome… - livefrmutopia : RT @bay_b_draco: @livefrmutopia mfs pensavano che a 3 anni fossi upcoming mike tyson e poter resistere alle botte di 40 albanesi sollevator… - bay_b_draco : @livefrmutopia mfs pensavano che a 3 anni fossi upcoming mike tyson e poter resistere alle botte di 40 albanesi sol… - Nikola22949676 : per fortuna in corpo ho mike tyson toty che mi protegge dal coronao - ValentinaMia16 : RT @Uni91070952: 'Tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia' -Mike Tyson- -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Tyson

Corriere dello Sport

ROMA - La passione diper i piccioni è nota e parte dall'infanzia , da quando li allevava come animali domestici a New York. Ecco perché non sorprende l'aneddoto che ha raccontato Ironin una recente ...La passione diper i piccioni è storia nota. Il pugile ha raccontato più volte l'amore per questi uccelli, che ha fin da quando era un bambino. Per questo motivo, quando una delle sue fidanzate ha deciso ...Il racconto di Iron Mike: "Amo questi uccielli da quando avevo nove anni. Erano la mia via di fuga. E quella ragazza non andava bene per me" ...La passione di Mike Tyson per i piccioni è storia nota. Il pugile ha raccontato più volte l'amore per questi uccelli, che ha fin da quando era un bambino. Per questo ...