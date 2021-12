Mike Tyson lascia la fidanzata | «Ha cucinato e mangiato il suo piccione preferito»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La passione diper i piccioni è storia nota. Il pugile ha raccontato più volte l’amore per questi uccelli, che ha fin da quando era un bambino. Per questo motivo, quando una delle sue fidanzate ha deciso di uccidere uno dei suoi piccioni domestici e di cucinarlo per mangiarlo, Ironnon ha potuto fare altro cherla. A raccontare la storia è stato lo stesso, che ne ha parlato al programma “Boomer & Cartoon” negli Stati Uniti: «Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: “Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli”. Le è capitato di prenderne uno e dopo averlo ucciso e, l’ha. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia ...

Mike Tyson non è mai banale. L'ex pugile riesce sempre a far discutere a causa di un carattere molto particolare. Lo statunitense è un appassionato di piccioni, già da quando li allenava come animali ...
Il racconto di Iron Mike: "Amo questi uccielli da quando avevo nove anni. Erano la mia via di fuga. E quella ragazza non andava bene per me" ...