Migranti, non c’è tregua: la Sea Watch pretende che spalanchiamo l’ennesimo porto ai 440 a bordo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Solo pochi giorni fa la Geo Barents ha ottenuto l’ok allo sbarco ad Augusta per i suoi 550 Migranti. Oggi, quando non sono ancora completate le operazione di sbarco e di accoglienza riservate ai Migranti soccorsi da Medici senza frontiere, per noi c’è già una nuova emergenza. Una richiesta stringente che arriva – a ridosso di un’infinità di altre – dalla Ong tedesca: la Sea Watch 3, che torna a fare pressing perché le autorità italiane spalanchino l’ennesimo porto. Come se gli unici approdi sicuri siano solo quelli di casa nostra. Del resto, gli unici aperti h24 non sono forse solo i nostri scali? Con buona pace dei richiami di Draghi alla Ue. E nonostante l’annuncio dell’ondata di arrivi programmata dalle Ong per Natale. E in pieno svolgimento in questi giorni… Migranti, oggi è la Sea ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Solo pochi giorni fa la Geo Barents ha ottenuto l’ok allo sbarco ad Augusta per i suoi 550. Oggi, quando non sono ancora completate le operazione di sbarco e di accoglienza riservate aisoccorsi da Medici senza frontiere, per noi c’è già una nuova emergenza. Una richiesta stringente che arriva – a ridosso di un’infinità di altre – dalla Ong tedesca: la Sea3, che torna a fare pressing perché le autorità italiane spalanchino. Come se gli unici approdi sicuri siano solo quelli di casa nostra. Del resto, gli unici aperti h24 non sono forse solo i nostri scali? Con buona pace dei richiami di Draghi alla Ue. E nonostante l’annuncio dell’ondata di arrivi programmata dalle Ong per Natale. E in pieno svolgimento in questi giorni…, oggi è la Sea ...

