Michael Schumacher | nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni | come sta l’ex campione

(Di giovedì 30 dicembre 2021) a 8 anni esatti dal terribile incidente di Meribel Sono passati esattamente 8 anni da quel terribile 29 dicembre 2013. Ieri ricorreva l’anniversario dell’incidente che ha cambiato una volta per tutte la vita di. Ildi Kerpen non si è più L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Il 29 dicembre 2013, mentre sciava sulle nevi francesi di #Meribel, Michael #Schumacher cadde riportando gravi l… - Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - Pasqual46407998 : RT @LaraMagoni: ?? 8 anni fa l'incidente a Michael #Schumacher sulle nevi di Méribel. Ora Schumi è impegnato in un'altra dura battaglia: con… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Il 29 dicembre 2013, mentre sciava sulle nevi francesi di #Meribel, Michael #Schumacher cadde riportando gravi lesioni cere… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

... Nikita Mazepin e Mick. Eppure, stando alle considerazioni del team principal Günther ...di un campionato da dimenticare è emerso proprio dalle prestazioni del figlio d'arte di, ...Degna di nota infine la presenza al decimo posto del rookie tedesco Mick, figlio di, apprezzato dai colleghi nonostante gli zero punti finali in campionato (alla guida di una Haas ...Il vice-campione del mondo commenta lo stile dell'olandese: "È un pilota incredibile, per vincere è entrato nella testa di Hamilton" ...La Ferrari è reduce da due stagioni a secco di vittorie, ma non è la prima volta che succede nella sua lunga storia in Formula 1. Vi ricordate gli anni Novanta?