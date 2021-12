Mezzo miliardo ai senza tetto. Grazie ai fondi del Pnrr. Il ministro Orlando annuncia il maxi-piano. Mai stanziato tanto per chi non ha una dimora (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un investimento da Mezzo miliardo per le persone in povertà assoluta, senza tetto o fissa dimora, è stato annunciato ieri dal ministro del Lavoro e Previdenza sociale, Andrea Orlando (Pd) all’interno del piano straordinario per le politiche attive del lavoro e la formazione professionale, finanziato dal Pnrr in collaborazione con le Regioni. “Un investimento che non ha eguali in questo momento nell’Unione europea – ha sottolineato il ministro – e che discende anche dalla partecipazione italiana a una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno dei senza dimora. L’UE IN CAMPO. Questo investimento, previsto nella Missione 5 del Pnrr, sarà ripartito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un investimento daper le persone in povertà assoluta,o fissa, è statoto ieri daldel Lavoro e Previdenza sociale, Andrea(Pd) all’interno delstraordinario per le politiche attive del lavoro e la formazione professionale, finanziato dalin collaborazione con le Regioni. “Un investimento che non ha eguali in questo momento nell’Unione europea – ha sottolineato il– e che discende anche dalla partecipazione italiana a una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno dei. L’UE IN CAMPO. Questo investimento, previsto nella Missione 5 del, sarà ripartito ...

