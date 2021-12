“Mettiti una mano sulla coscienza…” Giorgia Palmas il décolleté stellare infiamma il web – FOTO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mai visto un trionfo così stellato di fine anno: saranno parole indimenticabili ed una scollatura glamour per la soubrette Giorgia Palmas. Mentre le tendenze all’ultima moda, in attesa del veglione di Capodanno, iniziano a prendere spunto da uno dei più recenti e sfavillanti look sfoggiati dalla conduttrice e showgirl di origini cagliaritane, la bellissima Giorgia Palmas, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mai visto un trionfo così stellato di fine anno: saranno parole indimenticabili ed una scollatura glamour per la soubrette. Mentre le tendenze all’ultima moda, in attesa del veglione di Capodanno, iniziano a prendere spunto da uno dei più recenti e sfavillanti look sfoggiati dalla conduttrice e showgirl di origini cagliaritane, la bellissima, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Steva781 : @stanzaselvaggia Sei solo una sfigata. Mettiti l involtino plimavela in bocca, fai la tua porca figura - ItalianGarroter : @LiciaRonzulli @mattino5 Mettiti quella maschera in pubblico che se la gente ti riconosce fai una brutta fine, atroce buttana del cazzo - Here88I : ??Papà Castoro, raccontaci una storia… Anche due storie…. Papà Castoro, mettiti gli occhiali… … e leggici tutto!?? ?? - stillvithyou : @neowooyo Mettiti con una ragazza straniera o se preferisci terrona io mi offro - CarloZarini : @DarioBallini Mettiti tranquillo Massimo, sentiremo la tua mancanza come quella per una colica renale. -