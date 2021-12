Meteo 30 dicembre: stop alle piogge e valori oltre la media stagionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Meteo per il 30 dicembre prevede alta pressione africana che porterà un caldo fuori dai valori stagionali e l’assenza di piogge. Il Meteo per il 30 dicembre prevede un clima fino a 15 gradi oltre i valori standard invernali soprattutto sui settori alpini. Questo avvento dell’alta pressione che proviene dal Nord Africa, porterà un’assenza generale di piogge, ma persisteranno nebbia e nuvole basse in corrispondenza delle pianure centro settentrionali. POTREBBE INTERESSARTI: Forrest Gump, chi è l’uomo che ha ispirato la famosa corsa Immagine indicativa Meteo 30 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Le temperature mite persisteranno in Italia per tutta la settimana fino alla giornata di domenica 2 ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilper il 30prevede alta pressione africana che porterà un caldo fuori daistagionali e l’assenza di. Ilper il 30prevede un clima fino a 15 gradistandard invernali soprattutto sui settori alpini. Questo avvento dell’alta pressione che proviene dal Nord Africa, porterà un’assenza generale di, ma persisteranno nebbia e nuvole basse in corrispondenza delle pianure centro settentrionali. POTREBBE INTERESSARTI: Forrest Gump, chi è l’uomo che ha ispirato la famosa corsa Immagine indicativa302021 (fonte: gettyimages) Le temperature mite persisteranno in Italia per tutta la settimana fino alla giornata di domenica 2 ...

Advertising

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, mercoledì #29dicembre, per rischio idrogeologico, temporali e idraulico su settori di Valle d’Ao… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #28dicembre, sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia ??… - bralex84 : Dati allenamento #alessiobrancaccio e #massimobrancaccio #VastoMarina, 28 Dicembre 2021. Meteo nuvoloso temperatur… - iWebRadio : Programmi in Onda: Giovedì 30 Dicembre 2021 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( t… - MeteogradM : Bollettino Meteo Giovedì 30 Dicembre 2021 (YouTube) #meteo #nebbia #mite -