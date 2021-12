Mercato Roma: Maitland-Niles e Kamara per accontentare Mourinho (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Roma accelera per chiudere l’affare Maitland-Niles: il centrocampista inglese sembra infatti essere diventato a tutti gli effetti la prima scelta di Tiago Pinto, dopo che nei giorni scorsi a Trigoria il nome più pronunciato era stato quello dell’austriaco Grillitsch. Trovato l’accordo con il giocatore, manca solo quello con l’Arsenal, per uno scenario che ai Romanisti fa tornare in mente la trattativa della scorsa estate per Xhaka, alla fine saltata per il rinnovo dello svizzero con i Gunners. Le due società devono ancora sciogliere i nodi legati alla formula: i Giallorossi vorrebbero rimediare un prestito a circa 750 mila euro con diritto di riscatto a 10 milioni, mentre gli inglesi vorrebbero l’obbligo. L’obiettivo di Pinto è di chiudere la trattativa per il 6 gennaio, così da avere il calciatore pronto già per la ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laaccelera per chiudere l’affare: il centrocampista inglese sembra infatti essere diventato a tutti gli effetti la prima scelta di Tiago Pinto, dopo che nei giorni scorsi a Trigoria il nome più pronunciato era stato quello dell’austriaco Grillitsch. Trovato l’accordo con il giocatore, manca solo quello con l’Arsenal, per uno scenario che ainisti fa tornare in mente la trattativa della scorsa estate per Xhaka, alla fine saltata per il rinnovo dello svizzero con i Gunners. Le due società devono ancora sciogliere i nodi legati alla formula: i Giallorossi vorrebbero rimediare un prestito a circa 750 mila euro con diritto di riscatto a 10 milioni, mentre gli inglesi vorrebbero l’obbligo. L’obiettivo di Pinto è di chiudere la trattativa per il 6 gennaio, così da avere il calciatore pronto già per la ...

