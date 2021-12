MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità su due giocatori. C’è un rientro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Notizie importanti riguardanti il MILAN nella giornata di oggi: il calcioMERCATO in primo piano, ma anche un recupero molto importante Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Notizie importanti riguardanti ilnella giornata di oggi: il calcioin primo piano, ma anche un recupero molto importante

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - YvanGoSlow24 : @IlGiannon Mercato da 70M il Milan su 60 incassati (detto da te). Ha persino speso di più. Non riesci proprio a sm… - ACMilanInside_ : ???? #Calciomercato #ACMilan : il club su John Lucumi #Lucumi #rossoneri #Milan - la_rossonera : RT @Seby_Sarno_: Il #Milan non ha assolutamente abbandonato la pista #Faivre come dicono in molti, anche se la priorità è il difensore, si… - Rossonero__1899 : RT @Seby_Sarno_: Il #Milan non ha assolutamente abbandonato la pista #Faivre come dicono in molti, anche se la priorità è il difensore, si… -