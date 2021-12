Melissa Satta | un tubino di pura luce per iniziare il 2022

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Un abito argento tempestato di cristalli e firmato Michael Kors, una vera opera d’arte a cui la showgirl ha abbinato una giacca bianca da smoking con revers sagomati e sandali in pelle. Una vera ispirazione per il look di San Silvestro. L'articolo proviene da DireDonna.

Kevin Prince Boateng ha definitivamente archiviato l'ex moglie. Se lei ha già mostrato che il suo cuore batte forte per Mattia Rivetti, lui ancora non aveva rivelato nulla della sua nuova vita sentimentale. Capodanno è alle porte e la voglia di brillare è tantissima. Una splendida idea per un look veramente pieno di luce arriva da Melissa Satta, che con il suo tubino ci regala l'outfit definitivo per il ... A dicembre dello scorso anno l'ex Velina Melissa Satta ha annunciato la fine della sua relazione con Kevin Prince Boateng, dopo nove anni ...