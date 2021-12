Melissa Satta | un tubino di pura luce per iniziare il 2022

Leggi su diredonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno è alle porte e la voglia di brillare è tantissima. Una splendida idea per un look veramente pieno diarriva da, che con il suoci regala l’outfit definitivo per il veglione di San Silvestro e per risplendere all night long. Il vestito di paillettes argento è stato indossato dalla showgirl per lo spettacolo di Sky Calcio e ha fatto innamorare tutti. Vi raccomandiamo... Martina Colombari sfoggia ildi paillettes perfetto per Capodanno Ilargento è firmato Michael Kors ed è una vera opera d’arte: un doppio crepe sablé bianco per il tessuto completamente ricamato a mano con cristalli, scollo a cuore e spalline sottili. La presentatrice ha abbinato all’abito una giacca bianca da ...