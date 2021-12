Maxi schianto sull’A1 | incidente tra sei auto e un mezzo pesante | undici persone coinvolte

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Forti ripercussioni sul traffico si sono registrate sull’strada del Sole in seguito ad uno spaventosoavvenuto sul tratto fiorentino, prima dell’uscita di Impruneta Spaventosa serie di incidenti sull’strada A1 con numerosi mezzi coinvolti, enormi danni e diversi feriti. Si sono verificati sul tratto fiorentino dell’strada del Sole, in direzione sud, in punti diversi L'articolo NewNotizie.it.

Generando undi almeno diciassette veicoli, principalmente automobili, con un bilancio finale di cinque persone ferite, trasportate non senza difficoltà all'ospedale regionale di Shelek ...Carambola sulla strada statale 7 'Via Appia ': e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto in mattinata lungo la carreggiata in direzione Taranto , all'altezza di Oria . Nellocoinvolti due mezzi pesanti e cinque autovetture: due persone sono rimaste ferite. Curate sul posto dagli operatori sanitari del Servizio 118, sono state poi accompagnate presso l'ospedale di ...Forti ripercussioni sul traffico si sono registrate sull'Autostrada del Sole in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto sul tratto fiorentino, prima dell'uscita di Impruneta ...Carreggiata bloccata, feriti e traffico in tilt questa mattina, giovedì 30 dicembre, sul tratto toscano dell'autostrada A1 a causa di un maxi incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e ben ...