Matteo Bassetti choc in diretta Tv: “Ecco perché Al Bano si è contagiato con la terza dose” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova, è intervenuto a “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi, nel corso della serata di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021. In collegamento audiovisivo da Sauze d’Oulx, località piemontese che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, l’esperto ha parlato della revisione delle regole per la quarantena Covid: “Vediamo quali saranno le decisioni, ma se si sceglie che chi ha ricevuto tre dosi di vaccino e ha avuto un contatto con un positivo può non farla, sarebbe giusto applicare la medesima norma anche nei confronti di chi ha fatto le due dosi contro il virus, entro i 6 mesi. In generale, mi sembra comunque che questa sia un’apertura di buonsenso. Solo rimane strano il fatto che abbiamo dovuto arrivarci il 29 ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 dicembre 2021), direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico “San Martino” di Genova, è intervenuto a “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi, nel corso della serata di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021. In collegamento audiovisivo da Sauze d’Oulx, località piemontese che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, l’esperto ha parlato della revisione delle regole per la quarantena Covid: “Vediamo quali saranno le decisioni, ma se si sceglie che chi ha ricevuto tre dosi di vaccino e ha avuto un contatto con un positivo può non farla, sarebbe giusto applicare la medesima norma anche nei confronti di chi ha fatto le due dosi contro il virus, entro i 6 mesi. In generale, mi sembra comunque che questa sia un’apertura di buonsenso. Solo rimane strano il fatto che abbiamo dovuto arrivarci il 29 ...

