Matteo Bassetti a Zona bianca: "Perché ci si contagia con la terza dose". Il caso di Al Bano (Di giovedì 30 dicembre 2021) terza dose sì, terza dose no. Ora, a spiegare Perché anche i vaccinati possono contagiarsi è Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova. L'esperto è intervenuto nel corso di una puntata in cui in modo approfondito si è parlato appunto di vaccinazioni. Oltre alla polemica tra Maurizio Gasparri e Francesco Borgonovo il conduttore Giuseppe Brindisi ha lanciato anche un servizio con protagonista il noto cantautore AlBano Carrisi, in arte Al Bano. "Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito. Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c'era in programma di fare. L'ultima notte dell'anno da Bari, con Panicucci e tanti miei amici…". Insomma, salta ...

