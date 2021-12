Mattarella ha firmato il decreto Covid | nuove regole da subito

(Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Il presidente della Repubblica Sergiohaillegge che contienenorme su green pass e quarantene varato ieri dal Consiglio dei ministri. Lestabiliscono che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi l'accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture ricettive, nonchè ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati", si legge nel testo della bozza del Dlcircolata. A questi luoghi e attività si aggiungono "sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Milleproroghe, atteso ora in Gazzetta ufficiale. Sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Finalmente è giunta la notizia più bella ed attesa per i 116 LSU del Comune di Manfredonia. All'interno del testo del Milleproroghe firmato quest'oggi dal Presidente Sergio Mattarella, è prevista la proroga al 31 marzo 2022 per la stabilizzazione degli LSU impiegati presso il Comune di Manfredonia.