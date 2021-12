Mattarella | discorso di fine anno | a che ora comincia? Orario | diretta tv e streaming

Advertising

eziomauro : L'ultimo discorso di Mattarella: parlerà alla gente e non al Palazzo - signorile00 : RT @gallina_di: Presidente Mattarella, ci scusi, nel Suo ultimo discorso al popolo italiano, vorrà spiegarci Lei o la SCIENZAH dei tre cant… - Marisab79879802 : RT @BeppeMaresca: Da incorniciare, e magari spedirne copie a #Draghi #Speranza e #Mattarella , il quale potrebbe trarne spunto per il disco… - GiovanniCamell2 : E sia ben chiaro, non diremo niente su sergio mattarella che, poveretto deve sorbirsi un branco di imbecilli che vo… - luigimo54594519 : La spinta di Mattarella nell’ultimo discorso: l’Italia ce la farà -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella discorso

L'articolo, ultimodi fine anno: come e quando vederlo in tv proviene da True ...Il presidente della Repubblica Sergioha firmato il decreto legge Milleproroghe. Il provvedimento sarà a breve pubblicato in ... Stessoanche per Vigili del fuoco, Forze di Polizia e ...Il 2021 sta per volgere al termine e, come di consueto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo ultimo mandato, darà il benvenuto al 2022 con il classico discorso di fine anno.Un Capodanno lontano dalla folla, con o senza quarantena, nella location più consigliata - almeno in termini di sicurezza - per le feste di quest’anno: il salotto di casa. Ricca ...