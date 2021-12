“MasterChef Italia”: si fa sul serio, la prima sfida. Le anticipazioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) In onda questa sera, 30 dicembre Torna questa sera, su Sky e in streaming su Now, MasterChef Italia. La Masterclass si è formata e ora si fa sul serio con le prime intriganti sfide. I CONCORRENTI DI MasterChef Italia Andrea, 41enne maître tra Novara e Milano. Da Brighton i due fidanzati – in gara insieme ma separatamente – Andrealetizia (25 anni, disoccupata, Roma) e Nicky Brian (28 anni designer, origini dello Sri Lanka e nato a Roma). Anna, 30enne farmacista e nutrizionista della provincia di Ferrara. Bruno, 64enne agente di commercio di Parma. Carmine, 18enne studente del Liceo Scientifico della provincia di Salerno. Christian, 20 anni, studente di Ingegneria Chimica del torinese. Dalia, manager 30enne di Torino; Elena, casalinga 54enne da Ravenna. Federico, deejay 30enne da Milano. Gabriele ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) In onda questa sera, 30 dicembre Torna questa sera, su Sky e in streaming su Now,. La Masterclass si è formata e ora si fa sulcon le prime intriganti sfide. I CONCORRENTI DIAndrea, 41enne maître tra Novara e Milano. Da Brighton i due fidanzati – in gara insieme ma separatamente – Andrealetizia (25 anni, disoccupata, Roma) e Nicky Brian (28 anni designer, origini dello Sri Lanka e nato a Roma). Anna, 30enne farmacista e nutrizionista della provincia di Ferrara. Bruno, 64enne agente di commercio di Parma. Carmine, 18enne studente del Liceo Scientifico della provincia di Salerno. Christian, 20 anni, studente di Ingegneria Chimica del torinese. Dalia, manager 30enne di Torino; Elena, casalinga 54enne da Ravenna. Federico, deejay 30enne da Milano. Gabriele ...

