Massa Carrara, ad Aulla tamponi gratuiti in vista del Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) commenta Ad Aulla , in provincia di Massa Carrara , il Comune ha deciso di scaricare la pressione sulle farmacie e sulle tasche dei cittadini offrendo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) commenta Ad, in provincia di, il Comune ha deciso di scaricare la pressione sulle farmacie e sulle tasche dei cittadini offrendo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al ...

Advertising

zazoomblog : Massa Carrara ad Aulla tamponi gratuiti in vista del Capodanno - #Massa #Carrara #Aulla #tamponi - QuiNewsLunigian : Autisti malati o in quarantena, bus in difficoltà - QuiNewsMassaCar : Autisti malati o in quarantena, bus in difficoltà - FGalloni : Buoni venduti... alla cieca Poste dovrà rimborsare - sowmyasofia : RT @periodicodaily: GdF di Massa Carrara: controlli distributori di carburanti in tutta la provincia #GuardiaDiFinanza #massacarrara https:… -