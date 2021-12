Mascherine Ffp2, “obiettivo è prezzo a 1 euro” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quanto costeranno le Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato? “Io credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee di 1 euro. Questo credo sia l’obiettivo che ci dobbiamo dare e abbiamo incaricato la struttura del commissario” all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo “Figliuolo, di avviare un percorso con le farmacie e non solo per addivenire a un prezzo calmierato, così come è stato fatto peraltro per i tamponi”. Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl102.5. “Sulle Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato è stata data una risposta precisa nel Cdm di ieri”, ha sottolineato. Nel decreto approvato “è stato proprio scritto un articolo ad hoc e credo che sia una misura giusta – ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quanto costeranno lecalmierato? “Io credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee di 1. Questo credo sia l’che ci dobbiamo dare e abbiamo incaricato la struttura del commissario” all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo “Figliuolo, di avviare un percorso con le farmacie e non solo per addivenire a uncalmierato, così come è stato fatto peraltro per i tamponi”. Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl102.5. “Sullecalmierato è stata data una risposta precisa nel Cdm di ieri”, ha sottolineato. Nel decreto approvato “è stato proprio scritto un articolo ad hoc e credo che sia una misura giusta – ha ...

