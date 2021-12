Martina Franca | svastiche nel centro storico | le hanno ripulite | con tante scuse I giovani responsabili del gesto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Scrive Pasquale Lasorsa, assessore comunale di: BRUTTE STORIE A LIETO FINEripulito tutto. Certo, non sarà stato un bel fine d’anno per ideldi ieri ma credo che la lezione gli servirà per sempre. C’è ancora speranza. Buon fine anno a tutti e fate i bravi. P.S. La prima foto è di ieri, la seconda di oggi. L'articolonel: le, con Idel proviene da Noi Notizie..

Scrive Pasquale Lasorsa, assessore comunale di Martina Franca: BRUTTE STORIE A LIETO FINE Hanno ripulito tutto. Certo, non sarà stato un bel fine d'anno per i giovani responsabili del gesto di ieri ma credo che la lezione gli servirà per sempre. C'...