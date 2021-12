Marco Mengoni e Madame | la speciale collaborazione chiude l’anno

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiama Mi Fiderò Attenti a quei due, ovveroinsieme per il nuovo singolo “Mi Fiderò”. Il brano dicon la partecipazione dell’artista è il nuovo estratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Materia (Terra) è certificato disco d’oro ed è l’album più venduto nei negozi per Natale. Mi fiderò, scritta dacon, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Il brano sarà disponibile da venerdì 31 dicembre. La fiducia, come elemento alla base di ogni relazione, non è fatta solamente di promesse, ma passa anche dalla concretezza di labbra, sguardi e mani. Con questo brano ...

GiovanniFerrar : In anteprima su @VanityFairIt un estratto della nuova puntata del podcast di @mengonimarco. Ospite Fabio De Luigi. - VanityFairIt : La comicità può essere una cosa seria? Nella seconda puntata della nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, l'ar… - SkyTG24 : Marco Mengoni, il testo di 'Mi fiderò' nuovo singolo con Madame

