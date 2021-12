Marco Liccione: ora che il leader dei no pass è positivo si accorge che il virus in due anni non è stato debellato | VIDEO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Undici minuti e mezzo di diretta Facebook per dire ai suoi sostenitori di esser risultato positivo a un tampone e di non stare per nulla bene, ma continuando a propagandare contro il Green pass e le misure messe in atto dal governo per tentare di contenere la curva epidemiologica. Così Marco Liccione, leader del movimento contro la certificazione verde a Torino, si è presentato sdraiato sul proprio divano, alternando la sua voce a colpi di tosse e pause per riprendere fiato. E dopo essersi preso il virus se la prende con lo stato italiano che in due anni non è riuscito a debellarlo. Come se nel resto del mondo la situazione fosse migliore. Marco Liccione, il leader dei no pass ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Undici minuti e mezzo di diretta Facebook per dire ai suoi sostenitori di esser risultatoa un tampone e di non stare per nulla bene, ma continuando a propagandare contro il Greene le misure messe in atto dal governo per tentare di contenere la curva epidemiologica. Cosìdel movimento contro la certificazione verde a Torino, si è presentato sdraiato sul proprio divano, alternando la sua voce a colpi di tosse e pause per riprendere fiato. E dopo essersi preso ilse la prende con loitaliano che in duenon è riuscito a debellarlo. Come se nel resto del mondo la situazione fosse migliore., ildei no...

