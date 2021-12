Marcell Jacobs, da sconosciuto a numero 1 anche per gli americani: il riconoscimento dalla rivista di atletica «Track and Field» (Di giovedì 30 dicembre 2021) La rivista «Track and Field», considerata la Bibbia americana dell’atletica dal 1948, ha incoronato Marcell Jacobs per l’impresa compiuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 100 e nella 4×100, mettendolo al primo posto nel ranking mondiale del 2021. Prima che il centometrista italiano conquistasse ben due medaglie d’oro nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici, i media americani lo consideravano un outsider, tanto che la stessa rivista nella sua versione online ha sottolineato che «Dai tempi di Bolt nel 2008 è il primo velocista a conquistare il primo posto senza mai essere comparso prima nel ranking». Diversi media americani avevano minimizzato il trionfo di Tokyo dell’azzurro nato in Texas, descrivendolo come una sorta di meteora ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laand», considerata la Bibbia americana dell’dal 1948, ha incoronatoper l’impresa compiuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 100 e nella 4×100, mettendolo al primo posto nel ranking mondiale del 2021. Prima che il centometrista italiano conquistasse ben due medaglie d’oro nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici, i medialo consideravano un outsider, tanto che la stessanella sua versione online ha sottolineato che «Dai tempi di Bolt nel 2008 è il primo velocista a conquistare il primo posto senza mai essere comparso prima nel ranking». Diversi mediaavevano minimizzato il trionfo di Tokyo dell’azzurro nato in Texas, descrivendolo come una sorta di meteora ...

Advertising

Eurosport_IT : Il momento azzurro più iconico di Tokyo 2020: Jacobs e Tamberi fanno impazzire di gioia l'Italia intera ???????? Vi s… - sportli26181512 : Atletica, 'Track and Field' incorona Jacobs, Tamberi e Stano atleti dell'anno 2021: L'anno d'oro dello sport azzurr… - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs numero 1 al mondo nei 100 metri nel 2021 per la rivista Track and Field - faxy_ii : RT @gippu1: Da Tokyo a Roubaix, zibaldone di nomi, cose, città dove siamo stati felici, per ricordarci di cosa sono stati capaci gli italia… - Johnfriends10 : RT @gippu1: Da Tokyo a Roubaix, zibaldone di nomi, cose, città dove siamo stati felici, per ricordarci di cosa sono stati capaci gli italia… -