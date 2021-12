Maratona di Roma 2022 sarà annullata causa Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Maratona di Roma 2022 verso l’annullamento. Il Campidoglio, a quanto si apprende, starebbe predisponendo un’ordinanza per cancellare l’evento di domani. La decisione sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che ha proposto di annullare la Maratona We Run Rome, in “considerazione dell’attuale quadro epidemiologico caratterizzata da un rilevantissimo aumento dell’incidenza di nuovi casi Covid in particolare a Roma”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)diverso l’annullamento. Il Campidoglio, a quanto si apprende, starebbe predisponendo un’ordinanza per cancellare l’evento di domani. La decisione sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl1, che ha proposto di annullare laWe Run Rome, in “considerazione dell’attuale quadro epidemiologico caratterizzata da un rilevantissimo aumento dell’incidenza di nuovi casiin particolare a”. L'articolo proviene da Italia Sera.

