Marano | contrasto al lavoro nero | denunciato titolare di un’attività commerciale

(Di giovedì 30 dicembre 2021)di Napoli: Carabinieri denunciano e multano per 35mila euro ildi. Tra i lavoratori in2 percepivano il reddito di cittadinanza. Adi Napoli i Carabinieri della locale compagnia hanno controllato diverse aziende nell’ambito dei servizi a largo raggio volti aldel “”. Durante i controlli, i

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano contrasto

I Carabinieri della compagniadi Napoli hanno controllato diverse aziende nell'ambito dei servizi a largo raggio volti aldel ''lavoro nero''. Durante i controlli, i militari della locale stazione insieme a quelli ...i carabinieri hanno controllato diverse aziende nell'ambito dei servizi per ildel "lavoro nero". Denunciato per sfruttamento del lavoro nero e inosservanza delle normative in materia ...MARANO DI NAPOLI - I carabinieri della locale compagnia hanno controllato diverse aziende nell’ambito dei servizi a largo raggio volti al contrasto del “lavoro nero”. Durante i controlli, i militari d ...MARANO – A Marano di Napoli i Carabinieri della locale compagnia hanno controllato diverse aziende nell’ambito dei servizi a largo raggio volti al contrasto del “lavoro nero”. Durante i controlli, i m ...