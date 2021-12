Manovra: Serracchiani (Pd), 'salda crescita e coesione sociale ma basta svilimento Camere' (2) (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Gli strumenti messi a disposizione dalla legge di bilancio saranno particolarmente importanti nei prossimi mesi quando da un lato l'inflazione e dall'altro le tensioni internazionali potranno mettere a rischio la marcia della ripresa. Lo stesso giudizio positivo non si può dare per le procedure di approvazione della Manovra che, ancora una volta, hanno segnato uno svilimento del Parlamento già visto in altre occasioni. Restituire centralità alle Camere è un obiettivo non più rinviabile stabilendo regole chiare, quanto più rapidamente, tra governo e Parlamento", conclude la capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Gli strumenti messi a disposizione dalla legge di bilancio saranno particolarmente importanti nei prossimi mesi quando da un lato l'inflazione e dall'altro le tensioni internazionali potranno mettere a rischio la marcia della ripresa. Lo stesso giudizio positivo non si può dare per le procedure di approvazione dellache, ancora una volta, hanno segnato unodel Parlamento già visto in altre occasioni. Restituire centralità alleè un obiettivo non più rinviabile stabilendo regole chiare, quanto più rapidamente, tra governo e Parlamento", conclude la capogruppo Pd alla Camera.

