Manovra, salta il bonus psicologo. Presidente dell’Ordine: “Fondi stoppati dal Tesoro come se il sostegno psicologico fosse un lusso” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “È incredibile che il Mef tagli queste cose come se fossero dei lussi“. Il Presidente dell’Ordine degli psicologi David Lazzari ha commentato così, parlando a Sanità informazione, l’intervento della “manina” che due giorni prima di Natale ha bocciato l’emendamento alla legge di Bilancio che istituiva un fondo da 50 milioni per ampliare l’accesso al sostegno psicologico. “È saltato per ragioni economiche, contabili”, secondo Lazzari. “Credo che ci sia una visione un po’ miope nel fare queste scelte. È chiaro che i conti devono quadrare ma è evidente che qui si tratta di investimenti: esistono ormai tantissimi studi che sostengono che problematiche psicologiche non affrontate hanno un costo molto importante per l’economia oltre che per le persone”. Su Twitter molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “È incredibile che il Mef tagli queste cosesero dei lussi“. Ildegli psicologi David Lazzari ha commentato così, parlando a Sanità informazione, l’intervento della “manina” che due giorni prima di Natale ha bocciato l’emendamento alla legge di Bilancio che istituiva un fondo da 50 milioni per ampliare l’accesso al. “Èto per ragioni economiche, contabili”, secondo Lazzari. “Credo che ci sia una visione un po’ miope nel fare queste scelte. È chiaro che i conti devono quadrare ma è evidente che qui si tratta di investimenti: esistono ormai tantissimi studi che sostengono che problematiche psicologiche non affrontate hanno un costo molto importante per l’economia oltre che per le persone”. Su Twitter molti ...

Advertising

lupovittorio42 : Stai male? Cazzi tuoi. Manovra: salta il bonus psicologo... - FrancoScarsell2 : Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla Manovra.Molti gli incentivi per il 2022 contenuti nella legge d… - marimbarzi : Del resto Draghi non sapeva nemmeno fossimo personale sanitario, come sorprendersi ?? - Donatel12274922 : In manovra salta il tetto di €240mila per i dirigenti pubblici. ?? tutto ok? nessuno si scandalizza? Adeguamenti contrattuali dovuti? - andytuit : 'Il tetto di #240milaeuro di stipendio in vigore dal 2014 per i massimi vertici della #Pubblicaamministrazione potr… -