Manovra | Gravina | ' Il calcio ringrazia il Governo'

Advertising

sportli26181512 : Gravina sulla Legge di Bilancio: “Grazie Governo, accolte le nostre richieste”: Gravina sulla Legge di Bilancio: “G… - CalcioPillole : I ringraziamenti del Presidente #FIGC, Gabriele #Gravina, dopo l'approvazione della Manovra da parte del Governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Gravina

ANSA Nuova Europa

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, commentando l'approvazione dellada parte del Parlamento. L'introduzione dell'apprendistato, la possibilità per le Federazioni di ...Ipotesi rientro posticipato in classe Di Alessandro Mantovani Il dossierin extremis, ... Lo ha messo in chiaro il presidente della Figc, Gabriele, al termine del Consiglio federale che ...Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commenta attraverso i canali ufficiali della federcalcio l’approvazione definitiva della Manovra di Bilancio da ..."Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all'interno della legge di bilancio saranno di grandissimo aiuto". (ANSA) ...