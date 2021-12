Manovra | Fratoianni | ' no bonus psicologo | sì per terme | triste manifesto Italia'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Scompare il, ma rimane quello per lee per la zanzariera. Un errore, chi può potrà curarsi gli altri si arrangeranno. Ildi questa". Lo afferma Nicola, segretario di Sinistrana.

E' il duro commento via social del S egretario Nazionale di Sinistra Italiana, Nicola... il governo ha pensato ancora una volta a chi ha già risorse a sufficienza', afferma Nicoladi Sinistra italiana. Ma diverse sono le disposizioni dellache riguardano la Pa. ...Roma, 30 dic. "Scompare il bonus psicologo, ma rimane quello per le terme e per la zanzariera. Un errore, chi può potrà curarsi gli altri si arrangeranno. Il tr ...La novità arriva con un emendamento alla Legge di Bilancio approvato al Senato. I primi effetti si avranno nel 2023 e saranno legati ai rinnovi contrattuali .