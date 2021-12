Manovra 2022, 20 milioni per il supporto psicologico e 2 milioni per il contrasto del cyberbullismo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitivo da parte della Camera alla Manovra con 355 favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è legge. Dopo l'approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, il 28 dicembre il testo era approdato a Montecitorio dove ha ricevuto la fiducia posta dall'esecutivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitivo da parte della Camera allacon 355 favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è legge. Dopo l'approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, il 28 dicembre il testo era approdato a Montecitorio dove ha ricevuto la fiducia posta dall'esecutivo. L'articolo .

