Maneskin | Adele | Harry Styles | nel 2021 nuovi artisti e insperati ritorni

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sull’onda lunga del precedente, anche ilè stato un anno importante per la musica “tutta”: nessun genere escluso. La pandemia tuttora in atto ha sicuramente stanato diversi, regalatoe segnato il rientro, in classifica, di sonorità che sembravano destinate a giocare non più d’attacco bensì di rimessa: basterebbe fare i nomi di Olivia Rodrigo, da una parte, e dei, dall’altra. Se la popstar americana ha segnato un nuovo record, a maggio, con l’uscita del suo album di debutto Sour, la pluripremiata band romana è nel frattempo diventata la più presente di sempre, tra gli italiani, nelle classifiche proprio d’oltreoceano: era stata la loro cover di Beggin a scalzare dalla vetta di Spotify, mesi fa, la (di lei) hit Good 4 u. La musica, come la storia, sembra seguire ...

ilfattoblog : Con queste premesse, è certo che dal 2022 possiamo attenderci solo il meglio Di Valerio Cesari #Maneskin #Adele30… - euronewsit : Il 2021 in musica: l'addio dei Daft Punk, l'esplosione dei Maneskin e il ritorno degli Abba. Anche quest'anno è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Adele

Il Fatto Quotidiano

con il loro rock hanno conquistato il pianeta, mentre Lady Gaga ha portato un pezzo di Hollywood in Italia con 'House of Gucci'. GENNAIO Il divorzio dihttps://www.tgcom24.mediaset.... 8,00 TONY BENNETT & LADY GAGA " "Love For Sale" ( Leggi la recensione ) Score: 8,00" "30" ( ... 7,75 TROPICO " "Non Esiste Amore a Napoli" ( Leggi la recensione ) Score: 7,75" "Teatro ...E poi, naturalmente, i Maneskin con Zitti e buoni, la hit mondiale che ha sbancato le classifiche e riportato il rock in radio e in tv. Abbiamo selezionato 20 canzoni che sono state la soundtrack dell ...Måneskin, "Teatro d'Ira Vol.1" fra i migliori album dell'anno per Los 40, la principale emittente privata spagnola ...