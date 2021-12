Manchester United-Burnley, le formazioni ufficiali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Manchester United-Burnley, match valido per la 20a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 21.15 ad Old Trafford. Arbitro del match sarà Jonathan Moss I Red Devils guidati dal neo allenatore Ralf Ragnick si trovano al settimo posto in campionato con 28 punti. Rispetto al quanto posto attualmente occupato dell’Arsenal, si trova a 7 punti di distacco. Però sono due le gare in meno rispetto ai Gunners. il tecnico tedesco é ancora imbatttuto nella sua avventura inglese, con due vittorie e due pareggi. Nelle ultime due uscite stagionali sono arrivate una vittoria sul Norwich e uno stentato pareggio con il Newcastle. Il Burney si trova al 18o posto in classifica con soli 11 punti. Sono però ben 18 giorni senza gare per i Clarets, tra partite ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 20a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 21.15 ad Old Trafford. Arbitro del match sarà Jonathan Moss I Red Devils guidati dal neo allenatore Ralf Ragnick si trovano al settimo posto in campionato con 28 punti. Rispetto al quanto posto attualmente occupato dell’Arsenal, si trova a 7 punti di distacco. Però sono due le gare in meno rispetto ai Gunners. il tecnico tedesco é ancora imbatttuto nella sua avventura inglese, con due vittorie e due pareggi. Nelle ultime due uscite stagionali sono arrivate una vittoria sul Norwich e uno stentato pareggio con il Newcastle. Il Burney si trova al 18o posto in classifica con soli 11 punti. Sono però ben 18 giorni senza gare per i Clarets, tra partite ...

