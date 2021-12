Malagò | “2021 anno da incorniciare | abbiamo fatto miracoli”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente del Coni Giovannihaun bilancio dello splendidoper lo sport italiano: “Quest’resterà nella storia dello sport italiano. E’ un discorso che va oltre quantoa Tokyo, dovestabilito un record conquistando 283 medaglie. C’è da dire che è più facile vincere medaglie fuori dall’Europa, dove la competizione è meno mostruosa. E’ incredibile precedere paesi più organizzati di noi come Cina, Gran Bretagna o Giappone., è unda“.si è poi espresso in merito ai Giochi Invernali: “C’è curiosità riguardo al pubblico, hdetto che la decisione finale verrà presa in base ad eventuali ...