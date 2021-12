Magnani positivo al Coronavirus | il comunicato del Verona

Advertising

Moixus1970 : RT @CalcioPillole: Anche il #Verona ha dei positivi al #Covid in questo finale di 2021: Giangiacomo #Magnani è in isolamento domiciliare e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Magnani positivo al Covid-19 - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Anche il #Verona ha dei positivi al #Covid in questo finale di 2021: Giangiacomo #Magnani è in isolamento domiciliare e… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Il difensore dell'#HellasVerona è asintomatico -

Ultime Notizie dalla rete : Magnani positivo

Il giocatore, sintomatico e in isolamento fuori dal Veneto, non ha contatti diretti con i compagni da 7 giorni VERONA - Il Verona ha reso noto che "Giangiacomoè risultatoal Covid - 19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione Veneto e non ha avuto contatti diretti ...Commenta per primo Hellas Verona FC comunica che oggi, giovedì 30 dicembre, Giangiacomoè risultatoal COVID - 19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isolamento presso il proprio domicilio fuori dalla Regione Veneto e non ha avuto contatti diretti ...Altro positivo in Serie A, si tratta di Giangiacomo Magnani del Verona. Il club ha specificato che il calciatore è vaccinato e che si trova in isolamento, questo il comunicato ..."L'Hellas Verona FC comunica che oggi, giovedì 30 dicembre, Giangiacomo Magnani è risultato positivo al COVID-19. Il calciatore, sintomatico e regolarmente vaccinato, è in isol ...